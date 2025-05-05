Kahramanmaraş'ta facia: Yük boşaltırken kamyonun altında kaldı!

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi.
Mehmet Önal’ın kullandığı 21 AR 206 plakalı toprak yüklü kamyon, yük boşaltımı sırasında ön kısmının yükselmesiyle kontrolden çıktı.
Panikleyen sürücü, araçtan atlamak isterken dengesini kaybederek devrilen kamyonun altında kaldı ve yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Önal’ın cansız bedenini kamyonun altından çıkardı.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.