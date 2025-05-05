Kahramanmaraş'ta facia: Yük boşaltırken kamyonun altında kaldı!

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta facia: Yük boşaltırken kamyonun altında kaldı!

Kahramanmaraş’ta kamyon sürücüsü Mehmet Önal, yük boşaltırken devrilen aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi.

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Mehmet Önal’ın kullandığı 21 AR 206 plakalı toprak yüklü kamyon, yük boşaltımı sırasında ön kısmının yükselmesiyle kontrolden çıktı.

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Panikleyen sürücü, araçtan atlamak isterken dengesini kaybederek devrilen kamyonun altında kaldı ve yaşamını yitirdi.

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İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Önal’ın cansız bedenini kamyonun altından çıkardı.

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Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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