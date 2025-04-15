Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta dün feci kaza meydana geldi. Kazada, yaralanan ve hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı. Ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün Kahramanmaraş Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki İ.P. yönetimindeki 46 AKD 883 plakalı otomobil ile Durdu Güven idaresindeki 46 D 2943 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada otomobil sürücülerinden baba Durdu, oğlu Mehmet ile yeğeni Buket Candemir hayatını kaybetti. Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Hastanede tedavisi süren yaralılardan anne Senem Güven de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin de vefat etmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

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Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Güven ailesinin cenazesinin yarın defnedilmesinin beklendiği bildirildi.

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