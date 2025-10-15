Kahramanmaraş'ta tıra çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. F. K. yönetimindeki 52 BK 533 plakalı SUV, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Mahsuni Şerif Tüneli içinde aynı yönde seyreden S.S. idaresindeki 31 SY 791 plakalı tırın 31 Y 3707 plakalı dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, SUV araçta bulunan Ceyhun U. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.