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Kahramanmaraş'ta feci kaza. Trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 20:54
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Kahramanmaraş'ta feci kaza. Trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta feci kaza. Trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Halil Karakulak (41) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonete, Şekeroba Mahallesi yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kazada yaralanan Karakulak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatılan yol, TCDD'ye ait kurtarma ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kamyonetin raylardan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. (AA)

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