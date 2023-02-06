Kahramanmaraş depremi sonrası 22 artçı deprem meydana geldi

Kahramanmaraşta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Bunlar arasında en büyükü 6,6 olmak üzere 6,4, 6,5 ve 6,6 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi. Toplamda 22 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" sözleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU: 22 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Merkezi'nden yaptığı açıklamasında bölgede 22 artçı depremin yaşandığını belirtti ve artçıların süreceğine işaret etti.

Bakan Soylu, en büyüğü 6,6 büyüklüğündeki sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar deprem sonrası vatandaşların evlerine girmemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.