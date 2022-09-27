﻿16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.D'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.