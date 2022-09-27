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16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 20:57
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Kahramanmaraş'ta hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.D'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

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