Kahramanmaraş'ta hastaneye silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kahramanmaraş'ta hastaneye silahlı saldırı

Kahramanmaraş’ta bir kadın hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin aldı.

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde meydana gelen olayda, B.G. (45) isimli kadın, elinde pompalı tüfekle hastaneye daldı. Bir müddet etrafına bağırıp çağırdıktan sonra hastane çalışanlarını rehin alan kadın, çalışanları tehdit etti.

İhbar sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, pompalı tüfekli kadını kısa sürede ikna ederek elindeki tüfeğiyle beraber yakaladı. O anlar ise sağlık çalışanının cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kadın gözaltına alındı. Kadının ilk ifadesinde, intihar edemediği için kendisini öldürtmeye çalıştığını ifade etti. Polisin olayın ardından incelemesi devam ediyor.

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