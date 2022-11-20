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Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.   

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 22:00
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Kahramanmaraş'ta ilahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Olay, Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, aralarında husumet bulunan tarafların sözlü tartışması, silahlı kavga dönüştü.

Olayda, Mehmet Ö. (48), B.Ö. ve A.D. adlı şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ö, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 


  Silahlı kavganın yaşandığı yer, polis tarafından güvenlik çemberine aldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay yerindeki boş kovanları kayıt altına aldı. Silahlardan çıkan mermiler, cadde üzerindeki işyerinin camına isabet ederken Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 
                

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