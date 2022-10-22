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Kahramanmaraş'ta indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde ev eşyası satan bir mağazada indirim olduğunu duyan vatandaşlar akın etti. Alışverişin etkisine giren eşler kalabalığın içinde birbirlerini bulamadılar.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 15:42
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Kahramanmaraş'ta indirimli ürün alabilmek için mağazaya akın ettiler!

Kahramanmaraş'ta indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı
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İHA

Sabah erken saatlerde mağaza açılmadan önce sıraya giren vatandaşlar, indirim gününe yoğun ilgi gösterdi. Fırsat ürünlerinden almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, izdiham yaşandı. Yüzlerce indirimli ürün erken saatlerde tükendi. Mağazada satışa sunulan ürünlerin kaliteli olduğundan bahseden vatandaşlar, “Herkesin gelmesini isterim, memnun olurlar. İnsanlar evlerini güzel düzeler ve buradaki ürünler kaliteli ürünler. Yapılan indirimlerden memnunuz. Herkesi bekleriz” dedi.

ÇILGINLIK YAPTIK, İZDİHAM YAŞIYORUZ
Bir diğer vatandaş ise, başka yerlerde bu tarz indirimlerin bulunmayacağını ifade ederek “Buradaki fiyatlar çok güzel ve bu fiyatları dışarıda bulmanız mümkün değil. Ürünler kaliteli ve herkesi bekliyoruz. Buraya eşim ile birlikte geldim ama şu an kendisini bulamıyorum” şeklinde konuştu. Mağaza sahibi Mehmet Ali Göçük, mağazadaki indirimli ürünlere vatandaşların yoğun talebi olduğunu söyleyerek “Yine bir çılgınlık yaptık. Onun için de burada izdiham yaşıyoruz ve bunun için de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.


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