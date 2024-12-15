Kahramanmaraş'ta istiridye mantarı satarak geçiniyor

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta istiridye mantarı satarak geçiniyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mehmet Poyraz dağlardan topladığı istiridye mantarıyla geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Poyraz geçimini dağlardan topladığı istiridye mantarlarıyla sağlıyor.

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Poyraz, dağlardan topladığı istiridye mantarına rağbetin her geçen gün arttığını söyledi ve şunları ekledi: "Kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azalttığı bilinen mantara ilgi ve alaka yoğun"

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Mehmet Poyraz, "Belirli bölgelerde belirli zamanlarda mantar toplamaya çıkıyorum. Rağbet de şu an çok fazla. Kilosunu 150 TL'den satışa sunuyoruz. Bu iş geçim kaynağım oldu. Kapalıçarşı'da beni tanırlar ve burada belirli müşterilerim var. Yemek yapmak için ya da sobanın üzerinde pişirmek için gelip buradan mantar alırlar. Hem sağlığa faydalı olduğu için hem de lezzetini çok beğendikleri için insanların mantara karşı ilgi ve alakaları yoğun" ifadesini kullandı.

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