Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgilere göre, kaçakçılıkla mücadele suçları kapsamında yapılan operasyonlarda 21 şişe kaçak içki, kaçak içki yapımında kullanılmak üzere 96 boş içki şişesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.