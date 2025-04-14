Kahramanmaraş'ta kaza! 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta kaza! 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken kavşakta çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 yaralı ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpışması yer aldı.

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