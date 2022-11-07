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Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 22:28
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Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
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Yahya Kemal Mahallesi 60. Sokak'ta yaşayan komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen olay sırasında Z.T. ile H.T. yanındaki av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda 1'i bebek 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı olayda yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polisin bölgede yaptığı çalışma sonucu yakalanan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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