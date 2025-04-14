Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Baba, oğlu ve yeğeni öldü, 3 yaralı var

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada, baba ve oğlunun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otomobilin kağıt gibi ezildiği gözlendi.