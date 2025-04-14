Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Baba, oğlu ve yeğeni öldü, 3 yaralı var

Kaza, Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde gerçekleşti. 46 AKD 883 plakalı otomobil , plakası belirlenemeyen bir araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, baba Durdu Güven olay yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Mehmet Güven ve yeğeni Bulut Candemir , kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.
Ezilen araçtan çıkarılan anne Senem Güven ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
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