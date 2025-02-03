Kahramanmaraş'ta kum yüklü kamyon dehşeti! Rampada geri kaydı, halk otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ta rampada geri kayan kum yüklü kamyon, otobüse çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi'ne giden S.D. yönetimindeki kum yüklü 46 NV 396 plakalı kamyon, rampada geri kaydı.

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Bu sırada kamyonun geldiğini fark eden M.G., kullandığı 46 H 0239 plakalı özel halk otobüsünü durdurup geri manevra yaptı. Ancak kamyon, otobüse çarpıp devrildi. Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kamyon şoförü S.D., polise verdiği ifadesinde aracın frenlerinin tutmadığı için kazanın yaşandığını belirtti.

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Bu arada kaza, özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı.

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