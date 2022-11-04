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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu. 19 gözaltı

Kahramanmaraş'ta, organize suç örgütüne yönelik "Yağmacı Kardeşlere Bozgun Operasyonu"nda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:43
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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu. 19 gözaltı

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu. 19 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, araç kiralama firması üzerinden organize suçlar işlendiği bilgisi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişi tarafından yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "darp", "cebir", "tehdit", "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verilen 19 kişi yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde dedektör köpeklerin de desteğiyle yapılan aralamalarda 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, değişik çaplarda fişek, çok sayıda senet, tapu, sözleşme, dijital materyaller ele geçirildi.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 20 araç muhafaza altına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. (AA)

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