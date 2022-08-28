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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 15:23
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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına iki helikopterin katıldığı yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İHA-AA

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