Kahramanmaraş'ta otobüs devrildi: 12 yaralı

U.K. idaresindeki halk otobüsü, Ferhuş Mahallesi AFAD yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi. U.K. ile otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
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