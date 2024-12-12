Kahramanmaraş’ta otomobil kontrolden çıktı ardından polis aracına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta otomobil kontrolden çıktı ardından polis aracına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi Nefsidoğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlı'dan Pazarcık istikametine giden A.Y. (73) idaresindeki 27 L 7497 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yolun sağına yanaştı. Sürücü aniden sola doğru manevra yapıp "U" dönüşü yapmak istediği sırada araç, aynı yöne seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı.

pliss.jpgİhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari araç sürücüsü A.Y'nin hayatını kaybettiğini, araçtaki C.Y.'nin (74) ise ağır yaralandığını belirledi. Kazada 2 trafik polisinin de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

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