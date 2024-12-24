Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kahramanmaraş-Kadirli Yolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; İsmail Kaya yönetimindeki 46 AHP 164 plakalı otomobil ile Durdu Ali Kama'nın kullandığı 46 E 9384 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri sürücüler ile Berkay Avan'ın yaralandığını belirledi.

Andırın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

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