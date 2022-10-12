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Oyun oynayan çocuklar damı yaktı

Kahramanmaraş’ta müstakil bir evin damında oyun oynayan çocuklar yangın çıkarttı. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 16:49
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Kahramanmaraş'ta oyun oynayan çocuklar damı yaktı

Oyun oynayan çocuklar damı yaktı
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İHA'nın haberine göre, yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Girne Caddesi üzerinde bulunan evin damında çıktı. Oyun oynayan çocukların çıkarttığı yangında damda bulunan eşyalar kısa süre içerisinde tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

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