Kahramanmaraş'ta pancar yüklü tır devrildi

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta pancar yüklü tır devrildi

Kaza, Kahramanmaraş Afşin ilçesi Erçene Mahallesi'nde Afşin-Göksun çevreyolunda meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu Kent'te sürücü araç hakimiyetini kuramadı.

Kaza, Kahramanmaraş Afşin ilçesi Erçene Mahallesi'nde Afşin-Göksun çevreyolunda meydana geldi. Yoğun sisin olduğu Erçene çevreyolu kavşağında 42 ANV 915 plakalı TIR sürücüsü İ.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'ın devrilmesiyle dorsesinde yüklü olan pancarlar yola döküldü.

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Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından yol geçici olarak trafiğe kontrollü şekilde kapatıldı.

Kaza ile inceleme başlatıldı.

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