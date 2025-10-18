Kahramanmaraş'ta trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayan ve ardından aracından inerek polise sopayla saldıran sürücü 34 yaşındak, Ö.B. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 17.00 sularında Madalyalı Kavşak'ta meydana geldi. İddialara göre, otomobilinde abartılı egzoz bulunduğu tespit edilen 34 yaşındaki Ö.B., trafik polisi tarafından durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına önce uymayan sürücü Ö.B., daha sonra aracını durdurarak araçtan indi ve elindeki sopayla görevli memura saldırdı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay yerine gelen yunus polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Ö.B. polis merkezine götürülürken, aracı da incelenmek üzere otoparka çekildi.

Aracında yapılan detaylı aramada uyuşturucu madde ele geçirilen Ö.B.'ye, 'Polisin uyarılarına uymamak', 'Aracında abartılı egzoz bulundurmak' ve 'Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak' suçlarından toplam 20 bin lira idari para cezası kesildi.

'Uyuşturucu bulundurmak' suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında ayrı bir işlem başlatılan Ö.B., polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Görevli memura mukavemet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.