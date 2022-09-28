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Kahramanmaraş’ta polislere bıçaklı saldırı: 1 polis yaralandı

Kahramanmaraş’ta olay yerinde şahıslara müdahalede bulunan bir polis memuru bıçakla yaralandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 02:18
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Kahramanmaraş’ta polislere bıçaklı saldırı: 1 polis yaralandı

Kahramanmaraş’ta polislere bıçaklı saldırı: 1 polis yaralandı
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Olay, Onikişubat ilçesi, Karamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir binada çıkan olaya müdahale için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polis memurlarından A.B, olay yerindeyken A.Y. tarafından sırtından bıçaklandı.

Bıçakla yaralanan polis memuru için olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı binada silah sesleri yankılanırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli ayağından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, "112 ihbar hattına gelen bir şahsın intihar edeceği bilgisi üzerine Asayiş Şubeye Bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla olay yerine intikal ettiklerinde adres girişinde bir şahsın tepkisi ile karşılaşmışlardır. Herhangi bir ihbara konu olayın olmadığı öğrenilince arkadaşlarımız olay yerinden ayrılırken şüpheli şahıs bir arkadaşımızı sırt kısmından yaralamıştır, şu anda hastanede ve durumu iyi. Bu arkadaşımızı yaralayan şüpheli, yaralama olayını gerçekleştirince de evin içine kaçıyor. Aileyi tahliye ediyoruz. Aileyi tahliye ederken şahıs başka bir odaya kaçıyor. Arkadaşlarımız, şahsı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getiriyor" dedi.

Olay sonrası soruşturma sürüyor. (İHA)

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