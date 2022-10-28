28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı

Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 300 kilogramlık Maraş dondurmasını iki omzuna aldıktan sonra önce baltayla kesti daha sonra balyozla ezdi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 07:24
Takip Et

Kahramanmaraş'ta şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı

Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, şampiyon milli sporcular, bir dondurma firması daveti üzerine Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş’a geldi. Kahramanmaraşlı gençlere örnek teşkil etmesi ve spora özendirmesi adına gerçekleşecek olan program öncesi milli sporcular, akşam yemeğinde bir araya geldi. 

Yemek sonrası milli sporculara, dormu firmasının yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu dondurma şovu yaptı. Şov öncesi 5 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp iki omzuna aldığı 150’şer kilogramlık Maraş dondurmasını taşıdı. Omzundan indirilen dondurma önce baltayla kesildi, sonra balyoz ile dövüldü.

Dondurmanın kendisi için hafif olduğunu söyleyen milli güreşçi Rıza Kayaalp, “İşimiz gereği biz sadece maç yapıyoruz ancak maç öncesi arkasında inanılmaz antrenman yapıyoruz. Ve her antrenmanda 40-50 ton ağırlık kaldırıyoruz ortalama. Sami abiye dedim ki, eğer işçiye ihtiyacı varsa desteğe gelirim dedim. Dondurmayı kesmemi beğendi, zaten küçükken köyde de odun kesmişliğim var. Gerçekten çok güzel bir dondurmaydı ve gurur duydum umarım Alpedo dünyada daha güzel yerlere gelir. Ben milli düşünen bir insanımdır” dedi.

Kahramanmaraş dondurmasını yerinde tattığı için mutlu olduğunu ifade eden milli okçu Mete Gazoz ise, “Dondurma başka illerde de var ama burada yedikten sonra diğer şehirlerdeki Maraş dondurması değildir aslında” dedi.

Dünya Boks Şampiyonu Şennur Demir ise, “Başarılı sporcular olarak buralarda gençlere örnek olabiliyorsak ne mutlu bize çalışlanlar çok teşekkürler herkesin eline sağlık” dedi.

Program sonunda milli sporculara dondurma ikram edildi.

 

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Nuri
28.10.2022 07:45
Boş işlerle uğraşın, bakalım. Nedir, bu gösteri merakı? Okuma, felsefe, kültür bitmiş, dondurma kesme gibi saçmalıklarla zaman geçiriliyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
2
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
3
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
4
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
5
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
7
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Zehir tacirlerine şafak baskını
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿Malatya Akçadağ Belediyesi personel alacak
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
﻿İş yerindeki müdürünüzle nasıl anlaşabilirsiniz?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.