Kahramanmaraş’ta şehit yakınlarına verilen söz tutuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine yönelik desteklerini artırarak sürdürürken, vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerin ailelerini de unutmuyor. Geçtiğimiz hafta Çamlıca Restoran'da gerçekleştirilen Karne Günü programında Başkan Fırat Görgel'in çocuklara verdiği söz üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi'nde şehit ailelerine özel bir program organize etti. 300'e yakın şehit yakınının katıldığı etkinlikte, aileler keyifli vakit geçirirken çocuklar da kış sporlarının tadını çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş ve Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya da etkinliğe katılarak şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Ailelerle sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen yetkililer, Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Şehit aileleri, düzenlenen bu anlamlı etkinlik için Başkan Fırat Görgel ve ekibine teşekkürlerini ileterek, böylesine özel anlar yaşamanın kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, "Bugün 300 civarında şehit ailemizi Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ağırlıyoruz. Çok güzel bir atmosfer var ve birlik beraberlik havası hâkim. Büyükşehir Belediyesi olarak toplumumuzun tüm kesimleriyle bütünleştiğimiz gibi şehit ailelerimize de çok önem veriyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" cümlelerini kaydetti.

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli de destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti. Küpeli, "Karne Günü programında Fırat Görgel başkanımızın sözü üzerine Büyükşehir Belediyemiz şehit ailelerimizi Yedikuyular'da ağırlıyor. Destekleri için Fırat Görgel başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize tüm şehit ailelerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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