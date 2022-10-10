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Kahramanmaraş’ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmalarda 2 bin 864 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:13
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Kahramanmaraş’ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş’ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda; F.K., E.Y., S.B., İ.Y. ve M.K. isimli 5 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden; 2 bin 864 adet satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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