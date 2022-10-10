Kahramanmaraş’ta sentetik ecza hapı operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda; F.K., E.Y., S.B., İ.Y. ve M.K. isimli 5 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden; 2 bin 864 adet satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.