Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Silahlı kavga Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi’ndeki müstakil bir ikamette meydana geldi.

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İkamet içinde çıkan tartışmada silahlar konuştu. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, Hüdayi Fakıoğlu (34) ve H.Ç.'yi (25) silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüdayi Fakıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı H.Ç’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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