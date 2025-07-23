Kahramanmaraş'ta sular durulmuyor: CHP'li vekilin iddiaları gözleri Fatma Şahin'e çevirdi

Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki içme suyu kesintileri siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. AKP Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’daki sorunların sorumluluğunu CHP’li belediyeye yüklerken, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, Kahramanmaraş’ın suyunun Gaziantep’e aktarıldığını iddia ederek sert tepki gösterdi. Öztunç, Kahramanmaraş’ın yıllardır su şehri olarak bilindiğini ancak bugün 63 mahallesinin susuz kaldığını belirtti. Tepkilerin odağında ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bulunuyor

FATMA ŞAHİN: “CUMHURBAŞKANIMIZA GİTTİM, 'MARAŞ’IN SUYU FEDA OLSUN' DEDİ”

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in söylediğini iddia ettiği sözleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre Şahin, şehirde yaşanan kuraklık sonrası “Antep’in suyu azalınca Cumhurbaşkanımıza gittim. Bana ‘Al Maraş’ın suyu sana feda olsun’ dedi.” diye bir açıklamada bulundu. CHP'li vekilin söz konusu iddiaları üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Kahramanmaraş vatandaşlar, kendi kentleri susuzlukla mücadele ederken suyun başka şehre aktarılmasına tepki gösterdi. Su kaynaklarının adil ve yerel ihtiyaçlara göre yönetilmesi gerektiği yönündeki talepler daha da yükseldi.

GÖRGEL: “ALTYAPIYI SIFIRDAN İNŞA EDİYORUZ”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirdeki su sıkıntılarının temel sebebinin kuraklık ve depremlerle zarar gören altyapı olduğunu vurguladı. Görgel, mevcut altyapının 70 yıl öncesine dayandığını ve 6 Şubat depremlerinde büyük oranda işlevsiz hale geldiğini belirtti. KASKİ ekiplerinin 400 binin üzerinde arızayı giderdiğini söyleyen Görgel, altyapının tamamen yenilenmesi için 20 milyar TL’lik yatırım başlatıldığını ifade etti. Çalışmaların 2026 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

SU TEMİNİNDE KILAVUZLU HATTI UMUDU

Görgel, kuraklık nedeniyle Ayvalı Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 2’ye kadar düştüğünü, Karasu, Pınarbaşı ve sondaj kuyularındaki su kaybının ise yüzde 60’lara ulaştığını açıkladı. Bu sebeple şehir genelinde 63 mahallede zamanlı içme suyu uygulamasına geçildiğini belirten Başkan, “Kılavuzlu’dan su temini için aylardır süren çalışmalarımızda sona geldik. 20 gün içinde bu hattı faaliyete alacağız ve sorun çözülecek” dedi. Bu adımın, Kahramanmaraş’ın içme suyu krizini kalıcı olarak sona erdireceği belirtiliyor.

MENZELET VE KISIK BARAJLARI DEVREYE GİRİYOR

Başkan Görgel, sadece mevcut sorunlara değil, gelecekteki ihtiyaçlara da odaklandıklarını vurgulayarak, Menzelet ve Kısık barajlarında yeni projeler başlattıklarını söyledi. Su güvenliğini sağlamak için hazırlanan Acil Eylem Planı çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli yatırımların devreye alındığını belirten Görgel, “Kahramanmaraş, 30 büyükşehir arasında en uygun fiyatla su hizmeti sunan ilk üç belediyeden biridir. Bu süreci hemşehrilerimizle birlikte aşacağız” dedi.

SİYASİ POLEMİK SÜRERKEN GÖZLER ANKARA’DA

Fatma Şahin’in açıklamaları ve Kahramanmaraş’a su transferi tartışmaları, iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında polemiğe neden olmaya devam ediyor. Kahramanmaraşlılar bir yandan kuraklıkla, bir yandan altyapı yetersizlikleriyle mücadele ederken, şehirlerinin su kaynaklarının başka illere aktarılması konusundaki hassasiyetlerini yüksek sesle dile getiriyor. Gözler şimdi, yerel yönetimlerin ve Ankara’nın bu krize nasıl çözüm üreteceğinde.