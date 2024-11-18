Kahramanmaraş'ta tahıl deposunda büyük yangın

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Gümüşdöven Mahallesi'nde bulunan bir tahıl deposunda gece saatlerinde meydana gelen yangında, yaklaşık 70 ton buğday yandı. Yangının çıkışıyla birlikte bölgedeki alevler hızla yayıldı ve durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın anında depoda bulunan 1000 litre akaryakıtın da tutuşması, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini zorlaştırdı. Ekipler, güçlükle yangına müdahale ederek saatler süren bir çalışmanın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda depoda ve çevresinde bulunan 1 kamyonet, 1 otomobil, 1 traktör ve çeşitli tarım aletleri de zarar gördü. Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla ilgili ekipler inceleme başlattı.