Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayılan alevler, çevrede endişeye yol açtı. Yangının sebebi araştırılıyor.

YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

Kahramanmaraş'ın Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle hızla yayılan alevler, çevrede paniğe yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLICA MÜDAHALE ETTİ

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.