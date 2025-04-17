Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayılan alevler, çevrede endişeye yol açtı. Yangının sebebi araştırılıyor.

YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI
Kahramanmaraş'ın Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle hızla yayılan alevler, çevrede paniğe yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLICA MÜDAHALE ETTİ
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın