Temeliyle yan yatan binanın camları bile kırılmadı. Tek bir çizik dahi yok

Kahramanmaraş'ta 5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde 10 il birden etkilenmiş güncel can kaybı sayısı 18 bin 342'ye ulaşmıştı.

Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görüldü.

BİNA YAN YATTI CAMLARI BİLE KIRILMADI

Kahramanmaraş'taki 5 katlı bir bina ise temeliyle birlikte camları kırılmadan, çizik dahi almadan yan yattı.

Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.

(Kaynak: İHA)