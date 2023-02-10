Temeliyle yan yatan binanın camları bile kırılmadı. Tek bir çizik dahi yok

Kahramanmaraş'ta 5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde 10 il birden etkilenmiş güncel can kaybı sayısı 18 bin 342'ye ulaşmıştı.
Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görüldü.
BİNA YAN YATTI CAMLARI BİLE KIRILMADI
Kahramanmaraş'taki 5 katlı bir bina ise temeliyle birlikte camları kırılmadan, çizik dahi almadan yan yattı.
Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.
(Kaynak: İHA)
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