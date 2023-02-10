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Temeliyle yan yatan binanın camları bile kırılmadı. Tek bir çizik dahi yok

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından camları kırılmayan, çizik bile almayan ancak temeliyle birlikte yan yatan 5 katlı bina görenleri şok etti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:41
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Kahramanmaraş'ta temeliyle yan yatan binanın camları bile kırılmadı

Temeliyle yan yatan binanın camları bile kırılmadı. Tek bir çizik dahi yok
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Kahramanmaraş'ta 5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde 10 il birden etkilenmiş güncel can kaybı sayısı 18 bin 342'ye ulaşmıştı.

Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görüldü.

BİNA YAN YATTI CAMLARI BİLE KIRILMADI

Kahramanmaraş'taki 5 katlı bir bina ise temeliyle birlikte camları kırılmadan, çizik dahi almadan yan yattı.

Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.

(Kaynak: İHA)

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misafir
10.02.2023 14:19
Çatal dillerinizi içeri çekin ve millete çemkirmeyin.  
 
misafir
10.02.2023 14:18
Cadı avına çıkmadan başınızı ellerinizin arasına alın ve düşünün. Buralara imar verirken aklımız neredeydi deyin.  
 
FG
10.02.2023 14:06
Radye temel ve yumuşak zemin. Sıvılaşmadan devrilmiş ama bu daha iyi, pilav gibi yıkılmamış, içinden insanlar canlı çıkar.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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