Kahramanmaraş’ta temizlik seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, başta Azerbaycan Bulvarı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Trabzon Bulvarı olmak üzere şehir merkezindeki ana arterlerde sulama ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarıyla yolların tozdan ve kirden arındırılması sağlanırken, sulama işlemiyle de hijyen korunuyor. Vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşam sürmesi amacıyla yapılan çalışmalar, şehrin estetik görünümüne de katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir genelinde temizlik ve hijyen uygulamalarının belirlenen program doğrultusunda sürdüğü, vatandaşların sağlığı ve konforu için bu çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.