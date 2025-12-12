Kahramanmaraş Emniyeti'nin yaptığı tatbikat tepki topladı. Tatbikat izinsiz gösteriye müdahale olsa da, "Grev haktır", "Adil yaşam", "Zam isteriz" pankartlarıyla haklarını arayan işçiler üzerinden kurgulanması tepki çekti.

Tatbikatta zam isteyen işçilere gaz ve tazyikli suyla müdahale edilirken, ters kelepçeli gözaltı uygulandı.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Asgari ücret görüşmelerin başlamasından bir gün önce işçiler üzerinden yapılan tatbikat sosyal medyada "emekçiye gözdağı vermek" olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen tatbikat birçok kanalda ve haber sitesinde "Gerçeğini aratmadı" başlığı ile servis edildi. Tatbikatın en temel anayasal hakkı olan grevi, "önlenmesi gereken" bir tehdit ve bir asayiş problemi olarak ele alınması ve Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in provayı yani işçilerin grev eylemini "sıkıntılı bir durum" olarak değerlendirmesi tepkileri topladı.

Yiğit açıklamasında, "Bu gibi sıkıntılı durumlarda ne şekilde müdahale edileceğini bilmeliyiz. Doğru ve orantılı bir güce zaman zaman ihtiyacımız olabilir" ifadelerini kullandı.