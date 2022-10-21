Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait depo bulundu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenledi.
Kahramanmaraş Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Kurt operasyonunun icrası esnasında terör örgütü PKK mensupları tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. (İHA)
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