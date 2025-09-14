Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.


Kaza, Pazarcık ilçesinde çevre yolu üzerindeki Büyükpınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, 17 yaşındaki Ergün Baz'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, yolu kapatıp tepki gösterdi.


Karayolunun trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Güvenlik güçlerinin yolu açma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

