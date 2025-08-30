Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 1'i ağır 13 yaralı

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki farklı trafik kazasında 1'i ağır 13 kişi yaralandı.İlk kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bir kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 1'i ağır olan 3 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Diğer kaza ise Afşin ilçesi Çağılhan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen otomobiller kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. Kazada yaralanan 10 kişi, Afşin Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otomobiller çekici marifeti ile yoldan kaldırıldı.
Jandarma ekipleri her iki kazaya ilişkin inceleme başlattı.

