Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde yaşandı.

İddiaya göre T.S.’nin sürdüğü 46 KD 044 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken bankalar mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Mehmet Karadöl’e çarptı.

aw208739-02.jpgİhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaşlı vatandaşı Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Karadöl, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

aw208739-03.jpgPolis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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