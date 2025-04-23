Kahramanmaraş’ta trafikte dehşet: Sürücüye yumruklu saldırı

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta trafikte dehşet: Sürücüye yumruklu saldırı

Kahramanmaraş’ta trafikte iki otomobil sürücüsü karşı karşıya geldi. Yol kavgasından başlanan tartışmada biri, diğerini “Seni öldürürüm” diyerek araç içinde darp etti. Saldırgan, “Kaybol” diye bağırıp kaçtı.

Olay, Onikişubat ilçesinde İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki otomobil sürücüsü karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Ardından 46 AJP 960 plakalı otomobilden inen şahıslar diğer sürücüyü araç içerisinde "seni öldürürüm bak" diyerek darp etti. Darp ettiği sürücüye "kaybol" diye bağıran saldırgan ardından aracına binip uzaklaştı.

Trafikte şoförü ile tartıştığı kamyonu yumrukladıTrafikte şoförü ile tartıştığı kamyonu yumrukladı

Saldırı anı ise olay yerinden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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