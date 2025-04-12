Kahramanmaraş'ta tünel girişinde feci kaza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta tünel girişinde feci kaza

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yol faciaya neden oldu. Otomobil sürücüsü Ahmet Hakan Akkoyun, yolun kayganlaşması nedeniyle tünel girişinde bir çekiciye arkadan çarptı. Kazada Akkoyun, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Edebiyat Yolu Bahaettin Karakoç Tüneli girişinde meydana geldi. Ahmet Hakan Akkoyun yönetimindeki 46 ADL 049 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak H.B.'nin kullandığı 46 F 1563 plakalı çekiciye arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Hakan Akkoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoyun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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