Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde S.N (33) ile M.D (41) isimli şahısların üzerinde 486 gram toz esrar, 2 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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