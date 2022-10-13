Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde S.N (33) ile M.D (41) isimli şahısların üzerinde 486 gram toz esrar, 2 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA