Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! 34 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! 34 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 46 kişiden 34'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir şebekeyi takibe aldı.

RUHSATSIZ TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Osmaniye'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ile 5 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! 34 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! 34 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! 34 tutuklama

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