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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 20:12
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında önceden tespit ettikleri bir aracı durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayıp kaçan araç Çokyaşar Mahallesi yakınlarında durdurulunca, koşarak uzaklaşmaya çalışan A.A.O. ve A.F. yakalandı.

Araçta yapılan aramada, bin 230 captagon, 46 uyuşturucu nitelikte hap, 310 gram esrar, 64 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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