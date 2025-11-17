Ele geçirilen maddelerle şebekeye darbe vuruldu.Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 7'si hakimlik kararıyla cezaevine gönderildi. Kalan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.