Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda İ.K. ve S.D'yi gözaltına aldı.
İş yeri ve araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 56.83 gram metamfetamin, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 51 adet sentetik ilaç ele geçirildi.
Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen F.E. de gözaltına alındı.
3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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