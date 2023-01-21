Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bu çerçevede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri serbest bırakıldı. (AA)
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