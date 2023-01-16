Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İHA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 6 şüpheliden oluşan 2 ayrı grup belirlenerek yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden E.A., Ş.T. ve S.S.B. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.