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  • Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hala AFAD ekiplerini bekliyor. İhbarlar gelmeye devam ediyor

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hala AFAD ekiplerini bekliyor. İhbarlar gelmeye devam ediyor

Kahramanmaraş’ta binlerce vatandaş enkaz altında kalan yakınları için yardım çağrısında bulunuyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:52
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Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hala AFAD ekiplerini beklerken ihbarlar gelmeye devam ediyor

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hala AFAD ekiplerini bekliyor. İhbarlar gelmeye devam ediyor
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilde ağır hasar yaratan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem birçok ilçeyi yerle bir etti.

Kahramanmaraş’ta birçok vatandaş, AFAD ekiplerinden yardım bekliyor.

Kahramanmaraş’tan birçok ihbar gelmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre;

*Dumlupınar Mahallesi, Sait zarif Bulvarı no 157 kat 2 Rümeysa Büyüksakallı'nın annesi ve kız kardeşleri enkaz altında.

*Yenişehir Apartmanı, Orkideli parfümeri yanı, Trabzon Caddesi’nde İngilizce öğretmeni olan Mehmet Nacar enkaz altında. 

*Hayrullah Mahallesi’ndeki Arıkan sitesinde yüzlerce vatandaş enkaz altında. Onlardan birisi de Raziye Solacak.

*Kahramanmaraş Öğretmenevi yakını İsmetpaşa Mahallesi 74008. sokak uzman kırtasiye karşısındaki enkazda Berkay, Beyza ve Berra Yırtıcı isimli çocuklar enkaz altında.

*Trabzon Caddesi, Müftülük karşısı Serçin Apartmanı'nda Sultan ve Fatma Kocaağaoğlu enkaz altında. Serçin Apartmanının tamamen çöktüğü ve enkazda onlarca insan olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, AFAD ekiplerini, vinç makinelerini ve enkaz altından çıkanlar için ise battaniye ve yemek yardımı bekliyorlar.

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1950
7.02.2023 16:09
Ah ah 1999 depreminde ders alıp, Ecevit’in bıraktığı deprem vergisini gereken harcasaydın bu çapta olmazdı, şimdi giden canlara mi, mallara mi üzülürsün, bu kafa ile sürünmek sonuçtur  
 
Mahir ŞEKİ
7.02.2023 16:08
*Az daha sabır.. Nihayet (2 Gün Gecikmeli Olsa da) 'Emir Aldı' Mehmetçiğin.. Koşuyor imdadına İnşallah..  
 
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