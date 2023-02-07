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  • Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hala vinç yardımı bekliyor: Enkaz altında 6 kişi var. Ekipler ses yok deyip gitti

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hala vinç yardımı bekliyor: Enkaz altında 6 kişi var. Ekipler ses yok deyip gitti

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 45042. Sokaktaki iki katlı evde 6 kişinin enkazda olduğu öğrenildi. AFAD ekiplerinin geldiği ama enkazdan kimseyi çıkartmadan gittiği iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:13
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Kahramanmaraş’ta vatandaşlar vinç yardımı bekliyor: Enkaz altında 6 kişi var. Ekipler ses yok deyip gitti

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hala vinç yardımı bekliyor: Enkaz altında 6 kişi var. Ekipler ses yok deyip gitti
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilde ağır hasar yaratan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Onikişubat ilçesini yerle bir etti.

Vatandaşlar AFAD ekiplerinden yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre; Recep Tayyip Erdoğan bulvarı 45042. Sokak’taki iki katlı evde 6 kişinin enkazda olduğu öğrenildi.

Enkaz altında olan insanların yakınlarının bakılmasını istediği bölge AFAD ekipleri tarafından riskli denilerek delinmedi.

Delinerek bakılan kısımda ise “Hiç kimse yok. Ses gelmiyor” denilerek arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

Evin üst katının çöktüğü ve enkazın üzerine çatının düştüğü söylendi.

İki gündür çatıyı kaldırmak için vinç yardımı bekleniyor.

Evden kurtulan vatandaşlar “Enkaz altında 6 yakınımız var. Ekipleri buraya bekliyoruz. Acil vinç gelmesi gerekiyor. Yıkılmayan sağlam durumda olan giriş kattan 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bir çocuk ise hastanede ve kafası yarık, kolu kırık.” dedi.

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Teist
7.02.2023 15:38
İnsanlara bu denli acılar yaşatan kim? Yaklaşık 40.00 kişinin öldüğü 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depremini kim yaptı? "O" mu yaptı? O kim? O yaptıysa ona yakışıyor mu?  
 
Msc
7.02.2023 15:33
Ses yoksa, ses olan enkaza gitmek zorunda. Duygusallık canlı olan diğerlerini oldurur.  
 
hilmi
7.02.2023 15:23
diyanet akşam sela okutur. insanları canlı canlı ölüme terk ediyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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