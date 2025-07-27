Kahramanmaraş'ta yangın ilerliyor

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta yangın ilerliyor

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı. Saatte 25 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerledi. Yangında 3 ev tamamen yanarken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

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Rüzgarın hızının saatte 25 kilometreye çıktığı bölgede alevler ilerleyerek bölgedeki evlere de sıçradı. 3 ev yanarken, yaralanan olmadı. Risk altındaki 18 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Alevlerin kontrol altına alınması için 300 personel, 7 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 8 su tankı ve 15 iş makinesi ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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Öte yandan hava kararmadan önce ise 2 helikopter de alevlere müdahale etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 6 araçla söndürme çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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